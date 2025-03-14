Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Холуд» в матче 25-го тура Про-Лиги

Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Холуд» в матче 25-го тура Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Роналду – 4'     2:0 Мане – 26'     3:0 Дуран – 41'     3:1 Ладжами – 72'    
Удаления: Nawaf Meshari Mohammed Bu Washl – 56' / нет

Португальский нападающий «Аль-Насра» открыл счёт на 4-й минуте встречи. На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран отправил третий мяч в ворота гостей. На 72-й минуте защитник «Аль-Насра» Али Ладжами забил в свои ворота. Отметим, что хозяева играли вдесятером с 56-й минуте после удаления Навафа Аль-Бушала.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 51 очков. Команда находится на четвёртом месте в таблице чемпионата. «Аль-Холуд» с 31 очком идёт на 10-й строчке.

Материалы по теме
40-летний Роналду забил 928-й гол в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android