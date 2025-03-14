Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Холуд» в матче 25-го тура Про-Лиги

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.
Португальский нападающий «Аль-Насра» открыл счёт на 4-й минуте встречи. На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран отправил третий мяч в ворота гостей. На 72-й минуте защитник «Аль-Насра» Али Ладжами забил в свои ворота. Отметим, что хозяева играли вдесятером с 56-й минуте после удаления Навафа Аль-Бушала.
После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 51 очков. Команда находится на четвёртом месте в таблице чемпионата. «Аль-Холуд» с 31 очком идёт на 10-й строчке.
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