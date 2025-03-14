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Агент Доннаруммы — о Сафонове: для «ПСЖ» нормально иметь ещё одного важного вратаря

Агент Доннаруммы — о Сафонове: для «ПСЖ» нормально иметь ещё одного важного вратаря
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Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о российском голкипере Матвее Сафонове.

«Для такого клуба, как «ПСЖ», нормально иметь ещё одного важного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов играл, когда это было нужно Доннарумме, и это нормально», — приводит слова Райолы L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

16 марта «ПСЖ» на своём поле примет «Марсель» в рамках 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025.

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