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«Мама переживала». Ямаль — о проявлении расизма в свой адрес в «эль класико»

«Мама переживала». Ямаль — о проявлении расизма в свой адрес в «эль класико»
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил свои эмоции после матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4), в котором он и его партнёры по команде подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков «сливочных».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Моя мама очень переживала, ей было грустно. Она позвонила мне обеспокоенной и была удивлена, ведь я веселился со своими друзьями, потому что мы победили. Возможно, если бы команда проиграла, то эта ситуация повлияла бы на меня больше.

В конце концов, важно получать удовольствие от жизни. Когда человек оскорбляет вас, в первую очередь он злится из-за того, что потерпел поражение. Думаю, не нужно зацикливаться на подобном», — приводит слова Ямаля DAZN.

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