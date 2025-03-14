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Захарян не смог завершить тренировку «Реала Сосьедад» из-за травмы — MD

Захарян не смог завершить тренировку «Реала Сосьедад» из-за травмы — MD
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Российский полузащитник «Реала Сосьедада» Арсен Захарян не смог закончить тренировку из-за дискомфорта в мышце бедра. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в субботу, 15 марта, 21-летний футболист пройдёт необходимое медицинское обследование.

Напомним, Захарян пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Впервые полузащитник вышел на поле в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1), который состоялся 2 февраля. Эта игра стала первой для Захаряна с мая 2024 года.

Всего в сезоне-2024/2025 21-летний полузащитник принял участие в четырёх встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Арсен Захарян Подробнее
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