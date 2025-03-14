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Радимов объяснил, почему снизилась результативность Глушенкова в «Зените»

Радимов объяснил, почему снизилась результативность Глушенкова в «Зените»
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Глушенков играет не на своей позиции. Весной в центре появлялся Клаудиньо, Глушенкова смещали то на фланг, то ещё куда‑то. После перерыва в чемпионате в матче с ЦСКА Максим начал справа, но его всегда тянуло в центр. И в итоге он не может привыкнуть к новым партнёрам, он пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру.

Этого в начале сезона не было, он использовал свои лучшие качества, его награждали мячами. Глушенков не может найти золотую середину. И это не только проблема Максима, но и Семака. Глушенков должен играть быстрее и не выдумывать того, чего от него не требуют», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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