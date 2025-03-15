Недовольный Роналду ушёл в подтрибунку сразу после замены на 61-й минуте матча Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ушёл в подтрибунное помещение сразу после того, как главный тренер команды Стефано Пиоли заменил его на 61-й минуте матча 25-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом» (3:1).
Фото: Кадр из трансляции
В этой встрече португальский футболист отметился забитым мячом. Роналду поразил ворота соперника на четвёртой минуте игры. Этот гол стал 928-м в карьере 40-летнего нападающего.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:
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