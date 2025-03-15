Игрок «Спартака» Рябчук высказался о причинах преображения Манфреда Угальде

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о причинах преображения костариканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Нельзя называть одну причину. Это футбол, здесь всё очень быстро меняется. Тем более для нападающих: иногда делаешь всё и даже больше, но мяч не идёт в ворота, а порой любой шальной удар конвертируется в гол. Мани выдаёт шикарный сезон, однако это не случайность. Он всегда профессионально работал на тренировках и верил в себя, даже несмотря на тяжёлые времена. К тому же сейчас он чувствует себя важным элементом команды, что тоже играет большую роль.

После приезда Угальде мы наблюдали его в тренировочном процессе день изо дня, и сразу был понятен его высокий уровень. Но для каждого футболиста важно то, что ты показываешь на поле во время матчей. Так вот: если говорить о прошлом сезоне, то Манфред доказал, что он очень крепок и психологически, и физически. Потому сегодняшняя статистка вполне естественна и справедлива», — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

22-летний Манфред Угальде возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России. Нападающий «Спартака» забил 16 мячей за 20 матчей.