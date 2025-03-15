«Санкт-Паули» обыграл «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.
Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Вайсхаупт – 51'
Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нападающий «Санкт-Паули» Ноа Вайсхаупт.
После этой победы в активе «Санкт-Паули» стало 25 очков. Команда из Гамбурга расположилась на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 26 очками находится на 13-й строчке.
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