«Санкт-Паули» обыграл «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нападающий «Санкт-Паули» Ноа Вайсхаупт.

После этой победы в активе «Санкт-Паули» стало 25 очков. Команда из Гамбурга расположилась на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 26 очками находится на 13-й строчке.