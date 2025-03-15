Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

Аршавин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет сине-бело-голубых. Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но красно‑белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и появятся, то их окажется немного.

Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля.

Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Владислав Радимов: «Спартак» в год 100-летия «Зенита» должен постараться выиграть РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android