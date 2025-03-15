Аршавин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет сине-бело-голубых. Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но красно‑белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и появятся, то их окажется немного.

Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля.

Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.