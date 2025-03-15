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Неймар не поедет в сборную Бразилии по медицинским показаниям

Неймар не поедет в сборную Бразилии по медицинским показаниям
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Пресс-служба Федерации футбола Бразилии (CBF) сообщила, что 33-летний нападающий «Сантоса» Неймар не сможет принять участие в ближайших встречах сборной по медицинским показаниям. Ранее главный тренер бразильской национальной команды Доривал Жуниор вызвал 33-летнего футболиста на отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (21 марта) и Аргентиной (26 марта).

Сообщается, что данное решение было принято медицинским штабом сборной Бразилии. Кроме того, CBF проинформировала, что в национальную команду также не поедет вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон.

Последняя игра Неймара в составе сборной Бразилии датирована 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 встреч за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

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