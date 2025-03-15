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Наир Тикнизян: Тюкавин — топ-футболист, очень расстроился, когда узнал о его травме

Наир Тикнизян: Тюкавин — топ-футболист, очень расстроился, когда узнал о его травме
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как проходит подготовка команды в предстоящему матчу 21-го тура РПЛ с московским «Динамо», а также высказался о травме форварда бело-голубых Константина Тюкавина. Встреча состоится в субботу, 15 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как проходит подготовка к дерби?
— В штатном режиме. Сейчас каждый из нас понимает, и в раздевалке говорим, что все должны быть лидерами. У нас нет понятия «молодой» или «старый». Когда мы пересекаем боковую линию поля, выходим на матч, каждый становится лидером. Тот же Лёша Батраков, Сергей Пиняев, Данила Годяев. Мы с ребятами, кто постарше, доносим им мысль о том, что надо доставать из себя все лидерские качества. На поле все равны. Мы готовимся с максимальной самоотдачей и концентрацией.

— Насколько потеря Тюкавина является серьёзной для «Динамо»?
— Тюка — топ-футболист по меркам нашего футбола, классный нападающий. Честно говоря, очень расстроился, когда узнал, что он получил такую травму. Это, безусловно, потеря для «Динамо». Это один из лидеров в атаке. Но, опять же, посмотрим, что покажет встреча. На одном футболисте игра не строится. Незаменимых нет. Будет интересный матч, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.

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