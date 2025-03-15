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«Дженоа» победил «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии

«Дженоа» победил «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии
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Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис». В качестве главного арбитра встречи выступил Фабио Мареска. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Дженоа».

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Миретти – 16'     2:0 Миретти – 45+2'     2:1 Крстович – 68'    

На 16-й минуте счёт в игре открыл полузащитник хозяев Фабио Миретти. В компенсированное к первому тайму время Миретти оформил дубль. На 68-й минуте нападающий Никола Крстович забил единственный гол «Лечче» в матче, реализовав 11-метровый удар.

«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 35 очков за 29 встреч. «Лечче» заработал 25 очков после 29 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 61 очко за 28 игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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