Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис». В качестве главного арбитра встречи выступил Фабио Мареска. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Дженоа».

На 16-й минуте счёт в игре открыл полузащитник хозяев Фабио Миретти. В компенсированное к первому тайму время Миретти оформил дубль. На 68-й минуте нападающий Никола Крстович забил единственный гол «Лечче» в матче, реализовав 11-метровый удар.

«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 35 очков за 29 встреч. «Лечче» заработал 25 очков после 29 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 61 очко за 28 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: