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Результаты матчей чемпионата Италии 14 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 14 марта
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14 марта в 29-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 14 марта:

  • «Дженоа» — «Лечче» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 61 очко за 28 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 58 очками после 28 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 14 очков, «Венеция» с 19 очками и «Эмполи», заработавший 22 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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