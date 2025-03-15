Результаты матчей чемпионата Италии 14 марта

14 марта в 29-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 14 марта:

«Дженоа» — «Лечче» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 61 очко за 28 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 58 очками после 28 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 14 очков, «Венеция» с 19 очками и «Эмполи», заработавший 22 очка.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: