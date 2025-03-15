Голы на 90-й и 90+5-й минутах помогли «Лас-Пальмасу» не проиграть в матче с «Алавесом»

Завершился матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Гран Канария». В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Матч закончился со счётом 2:2.

В начале первого тайма счёт в игре открыл нападающий гостей Антонио Мартинес. На 63-й минуте полузащитник Хон Альдалур укрепил преимущество «Алавеса». На 90-й минуте нападающий Фабиу Силва сократил отставание «Лас-Пальмаса», реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте полузащитник хозяев Альберто Молейро восстановил равновесие.

«Алавес» занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Лас-Пальмас» заработал 26 очков после 28 игр и располагается в зоне вылета, на 19-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 57 очков за 26 встреч.

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