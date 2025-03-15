Андрей Аршавин: у «Краснодара» на финише РПЛ есть преимущество за счёт лёгкого календаря

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предположил, что «Краснодар», московский «Спартак» и сине-бело-голубые разыграют медали Российской Премьер-Лиги текущего сезона.

«Думаю, что тройка лидеров останется неизменной. «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» разберут медали. Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но «Динамо» теперь очень сложно претендовать на медали.

У «Краснодара» есть преимущество за счёт лёгкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить «Ростов» на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут «на багаже» Валерия Карпина», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар» и «Зенит» набрали по 43 очка и занимают первое и второе места соответственно в турнирной таблице. «Спартак» с 40 очками – на третьем месте. Четвёртым идёт «Динамо» Москва, у которого 39 очков.