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Результаты матчей чемпионата Испании 14 марта

Результаты матчей чемпионата Испании 14 марта
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14 марта в 28-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 14 марта:

  • «Лас-Пальмас» — «Алавес» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 57 очков за 26 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 57 очков в 27 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 27 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 25 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.

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