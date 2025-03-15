Результаты матчей чемпионата Франции 14 марта
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В пятницу, 14 марта, состоялся первый матч 26-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат Франции, 26-й тур. Результаты матчей 14 марта
- «Ницца» — «Осер» — 1:1.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Осер
Осер
1:0 Гессан – 37' 1:1 Ай – 90+4'
Удаления: Бар – 87' / нет
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата французской Лиги 1 «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» — 47 очков в 26 встречах. В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят также «Монако» и «Лилль» (по 44 очка в 25 играх).
Видео: Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:
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