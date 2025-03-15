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Результаты матчей Бундеслиги 14 марта

Результаты матчей Бундеслиги 14 марта
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Вчера, 14 марта, стартовал 26-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встречи, состоявшейся в этот день.

Результаты матча чемпионата Германии 14 марта:

«Санкт-Паули» — «Хоффенхайм» — 1:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко по итогам 25 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 44 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (18), «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).

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