Наир Тикнизян оценил итоги жеребьёвки Кубка России для «Локомотива»

Левый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах жеребьёвки оставшихся раундов нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России для железнодорожников.

— Как тебе итоги жеребьёвки?

— Не было никакой разницы, кто нам попадётся. Мы играем от себя, на каждого соперника настраиваемся одинаково. Нам попался «Ахмат» — мы все знаем, что это за команда, крепкая, неуступчивая. Нам не впервой играть с ними в этом сезоне.

— Приятно, что матч будет дома?

— Конечно, безусловно! Опять же, это Кубок, будет много народу. Мы всех ждём! Будем заряжаться энергией домашнего стадиона, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

В первом этапе полуфинала Пути регионов красно-зелёные по жребию сыграют на своём поле с грозненским «Ахматом». 7 марта эти клубы завершили вничью со счётом 1:1 очный матч 20-го тура РПЛ в Москве. Во втором этапе 1/2 финала сетки победитель этой пары дома встретится с проигравшим в полуфинальной паре верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) «Ростов» — «Зенит» (1:0 в пользу сине-бело-голубых после первого матча). В финале Пути регионов клуб, вышедший из этого сегмента сетки, сыграет на выезде.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»: