Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал, как относится к личной результативности

Левый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о своём отношении к личной статистике.

«Для меня результативные действия — не первостепенная задача. К тому же я сосредоточен на черновой работе. Мне нужно много пробежать, протащить мяч вперёд, но потом я всё же отдаю его Маркиньосу. Потому что знаю: у него отличная подача, что видно по количеству голевых. Даже если я преодолею сто метров, но ассистом отметится Марки, буду очень доволен, ведь моя команда забила гол. А значит, я выполнил свою миссию. Да, мог бы попробовать сам, но у моего партнера это получится удачнее. Плюс у нас налажены коллективные взаимодействия, наиграны определенные вещи. И не стоит забывать: когда я отправил мяч дальше, мне нужно вернуться в защиту и пробежать сто метров обратно, чтобы помочь команде не пропустить», — приводит слова Рябчука официальный сайт «Спартака».

27-летний молдавский левый защитник Олег Рябчук перешёл в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» в августе 2023 года. В текущем сезоне на счету игрока два результативных паса в 24 матчах во всех турнирах — по одному в РПЛ и Кубке России. В своём первом в сезоне за красно-белых Рябчук оформил один ассист в 20 матчах во всех турнирах.

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