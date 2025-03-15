Олег Рябчук: могу сравнить новичка «Спартака» Ливая Гарсию с Кордобой из «Краснодара»

Левый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о новичке команды — 27-летнем нападающем Ливае Гарсии из Тринидада и Тобаго.

— У нас в команде появился новый форвард — Ливай Гарсия, которого ты знаешь лучше всех по игре в Греции. Чего ждать от него?

— Я убежден, что вопрос его прогресса — во времени на адаптацию. Он попал в новую реальность, где другие язык, культура, погода и даже поля. Нужно привыкнуть! Могу сказать, что в Греции Ливай был топ-игроком. Когда мы встречались в дерби (а «Олимпиакос» и АЕК — это как «Спартак» и ЦСКА), Гарсия доставлял нашей обороне много проблем. По своим ощущениям могу сравнить его с Кордобой из «Краснодара»: стиль игры, прием мяча, силовая манера, — приводит слова Рябчука официальный сайт «Спартака».

Нападающий Ливай Гарсия перешёл в московский «Спартак» из греческого АЕКа в феврале 2025 года, сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила € 18,7 млн. В трёх матчах за красно-белых во всех турнирах форвард провёл на поле 151 минуту, не отметившись результативными действиями.

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