Игрок «Зенита» Мантуан назвал своё любимое русское блюдо

Бразильский вингер петербургского «Зенита» Густаво Мантуан назвал своё любимое русское блюдо.
— Ваше любимое русское блюдо?
— Суп.
— Какой именно?
— Красный суп… Не помню название.
— Борщ?
— Да, точно, — сказал Мантуан в интервью пресс-службе Фонбет Кубка России.
В текущем сезоне Мантуан провёл за санкт-петербургский «Зенит» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3 млн.
После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.