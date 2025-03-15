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Игрок «Зенита» Мантуан назвал своё любимое русское блюдо

Игрок «Зенита» Мантуан назвал своё любимое русское блюдо
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Бразильский вингер петербургского «Зенита» Густаво Мантуан назвал своё любимое русское блюдо.

— Ваше любимое русское блюдо?
— Суп.
— Какой именно?
— Красный суп… Не помню название.
— Борщ?
— Да, точно, — сказал Мантуан в интервью пресс-службе Фонбет Кубка России.

В текущем сезоне Мантуан провёл за санкт-петербургский «Зенит» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3 млн.

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

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