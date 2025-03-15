Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём будущем. По его словам, он находится в прекрасной форме и готов продолжать свои выступления на высшем уровне.

«Я в хорошей физической форме и могу играть на самом высоком уровне. Я не чувствую разницы между тем, что имею сейчас и имел три года назад», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.