Неймар отреагировал на исключение из сборной Бразилии на предстоящий сбор

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал исключение себя из списка игроков на предстоящий сбор бразильской национальной команды.

«У нас были долгие разговоры, и все знают, как сильно я хотел вернуться, но мы пришли к консенсусу и решили не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы! Это часть процесса. Спасибо всем, кто присылал сообщения поддержки», — написал Неймар в одной из социальных сетей.

В ходе сбора 21 марта бразильцы на своём поле примут Колумбию, а 26 марта в гостях сыграют с Аргентиной. Оба матча пройдут в рамках квалификации ЧМ-2026.

Последняя игра Неймара в составе сборной Бразилии датирована 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 встреч за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

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