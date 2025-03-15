Олег Рябчук высказался о роли Эсекьеля Барко и адаптации новичка Пабло Солари в «Спартаке»

Левый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос об аргентинских полузащитниках красно-белых — пришедшем летом 2024 года Эсекьеле Барко и зимнем новичке Пабло Солари.

— Что скажешь о Пабло Солари? Такое чувство, будто он в команде уже давно.

— Думаю, языковая среда — это важный фактор. Всё-таки у нас в коллективе многие разговаривают на испанском. К тому же он уже был знаком с некоторыми из ребят, а с Барко и вовсе играл вместе. Видно, что он отличный футболист.

— Одной из движущих сил «Спартака» в этом сезоне стал как раз Барко. Что скажешь о его влиянии?

— Думаю, всем очевидно, что футболистов с такими качествами найти очень сложно. Барко оказывает большое влияние на команду. Я думаю, он тоже чувствует, что за ним партнеры, которые готовы ему помочь, а если что — подстраховать, — приводит слова Рябчука официальный сайт «Спартака».

25-летний Эсекьель Барко провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач. 23-летний Пабло Солари в трёх первых матчах во всех турнирах в составе красно-белых забил гол и отдал результативный пас.

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