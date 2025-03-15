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Форвард «Зенита» Гонду ответил, считает ли «Спартак» главным конкурентом в России

Форвард «Зенита» Гонду ответил, считает ли «Спартак» главным конкурентом в России
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Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о соперничестве с московским «Спартаком» и предстоящей очной встрече в 21-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.
— Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым. Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют «класико». А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар», так же как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать. Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху, — рассказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве 16 марта и начнётся в 19:45 мск. В турнирной таблице лиги команды разделяет три очка — сине-бело-голубые с 43 очками в 20 матчах находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» по личным встречам, красно-белые занимают третью строчку при 40 очках.

Полное интервью с Лусиано Гонду читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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