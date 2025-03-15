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Инсайдер Плеттенберг поделился информацией на тему возможного перехода Неймара в «Баварию»

Инсайдер Плеттенберг поделился информацией на тему возможного перехода Неймара в «Баварию»
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По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Бавария» не рассматривает вариант с подписанием вингера «Сантоса» Неймара.

Как сообщает источник, 33-летний бразилец не является актуальной темой для немецкого клуба.

Однако летом полузащитник может перейти в другой топ-клуб. «Барселона» остается заинтересованной в его кандидатуре.

Зимой Неймар из «Аль-Хилаля» перешёл в «Сантос» на правах свободного агента. На его счету три гола и три ассиста в семи матчах за бразильский клуб.

Недавно стало известно, что Неймар получил небольшое повреждение и пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии.

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