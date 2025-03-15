Андрей Аршавин оценил игру новичка «Зенита» Луиса Энрике

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался об игровых качествах зимнего новичка сине-бело-голубых бразильского вингера Луиса Энрике.

«Луис Энрике редко теряет мяч. Хорош в борьбе. Старается идти в дриблинг, а иногда просто продавить соперника. Возможно, в финальной фазе атак в его действиях не хватает остроты. В частности, острых передач. Мне кажется, он ещё не включился на полную мощность», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года, сумма трансферной компенсации по оценке Transfermarkt составила € 33 млн. Футболист сыграл по одному неполному матчу в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

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