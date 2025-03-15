Лусиано Гонду оценил победу «Зенита» в первом матче с «Ростовом» в Кубке России

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о выездном матче с «Ростовом» в 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0).

— Как оценишь матч с «Ростовом» в Кубке?

— Очень сложная игра. Прекрасно понимали, как непросто играть на выезде в Ростове. Поле было не в лучшем состоянии, что тоже немного усложнило нам задачу. Игра была, как мне кажется, непростой и довольно равной для обеих команд. Во втором тайме у нас было больше подходов и опасных моментов — мы справедливо одержали победу. Очень важно было выиграть, хотя понятно, что есть ещё ответная игра. Конечно, хотелось на таком сложном выезде забрать победу и приехать домой в хорошем настроении, — рассказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге в середине апреля.

Полное интервью с Лусиано Гонду читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: «Зенит» представил Гонду в филармонии