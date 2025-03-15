Give me Sport назвал нового фаворита «Золотого мяча». Салах потерял первое место в списке

Известный портал Give me Sport обнародовал новый рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года.

Первую позицию в рейтинге потерял Мохамед Салах – причиной тому стал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Египтянин теперь только третий среди главных кандидатов.

На первую позицию в рейтинге поднялся лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а за ним разместился вингер «Барселоны» Рафинья.

В пятёрку рейтинга также вошли Винисиус Жуниор, занявший четвёртое место, и Ламин Ямаль, расположившийся на пятой строчке.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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