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Футболист «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, чем его удивила жизнь в России

Футболист «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, чем его удивила жизнь в России
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Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос о жизни в Российской Федерации.

— Ты уже полгода в России. Есть ли вещи в быту или в футболе, которые до сих пор удивляют?
— Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу. Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось! — рассказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

23-летний Лусиано Гонду выступает за «Зенит» с 27 августа 2024 года.

Полное интервью с Лусиано Гонду читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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