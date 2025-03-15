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«Очень рад остаться дома». Матвей Лукин — о продлении контракта с ЦСКА

«Очень рад остаться дома». Матвей Лукин — о продлении контракта с ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин выложил видео перед продлением контракта со своим клубом.

«Привет, красно-синие! Сейчас нахожусь в офисе перед подписанием контракта. Очень рад остаться дома и быть с вами. Ждём Вас на всех матчах. ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Лукин в видео, опубликованном на его странице в телеграм-канале.

Ранее ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с Лукиным. Стороны подписали контракт сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на два сезона. Лукин является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды армейцев 20-летний защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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