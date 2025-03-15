Чемпионат России по футболу: расписание матчей 21-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 15 марта, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 21-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 21-го тура РПЛ (время — московское):

15 марта, суббота:

12:00. «Оренбург» — «Факел»;

14:30. «Химки» – «Ахмат»;

17:00. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»;

19:30. «Локомотив» – «Динамо» Москва.

16 марта, воскресенье:

13:00. «Акрон» – ЦСКА;

15:15. «Рубин» – «Пари Нижний Новгород»;

17:00. «Ростов» – «Краснодар»;

19:45. «Спартак» – «Зенит».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 40 очками.

Самые титулованные футбольные клубы России: