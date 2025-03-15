Чемпионат России по футболу: расписание матчей 21-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 15 марта, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 21-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 21-го тура РПЛ (время — московское):
15 марта, суббота:
12:00. «Оренбург» — «Факел»;
14:30. «Химки» – «Ахмат»;
17:00. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»;
19:30. «Локомотив» – «Динамо» Москва.
16 марта, воскресенье:
13:00. «Акрон» – ЦСКА;
15:15. «Рубин» – «Пари Нижний Новгород»;
17:00. «Ростов» – «Краснодар»;
19:45. «Спартак» – «Зенит».
Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 40 очками.
Самые титулованные футбольные клубы России: