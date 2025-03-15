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Стал известен окончательный состав сборной Нидерландов на матчи с Испанией в Лиге наций

Стала известна заявка сборной Нидерландов на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА. В рамках 1/4 финала турнира нидерландцы проведут два матча с Испанией: дома (20 марта) и на выезде (23-го).

Вратари: Марк Флеккен («Брентфорд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»), Ник Олай («Спарта», Роттердам).

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лютсхарел Гертрейда («Лейпциг»), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»), Жереми Фримпонг («Байер»), Юрриен Тимбер («Арсенал»)

Ян Паул ван Хекке («Брайтон»), Йоррел Хато («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Тейани Рейндерс («Милан»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Тён Копмейнерс («Ювентус»), Йерди Схаутен (ПСВ), Кеннет Тейлор («Аякс»).

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Брюгге»), Дониэлл Мален («Астон Вилла»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Хави Симонс («Лейпциг»).