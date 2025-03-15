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Расписание матчей РПЛ 15 марта

Расписание матчей РПЛ 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в 21-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 15 марта (время — московское):

  • 12:00. «Оренбург» — «Факел»;
  • 14:30. «Химки» – «Ахмат»;
  • 17:00. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»;
  • 19:30. «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 40 очками.

В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.

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