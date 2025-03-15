Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Локо» — «Динамо» в РПЛ, Мирра в Индиан-Уэллсе, бой Милохина и хоккей
Топ-события субботы: «Локо» — «Динамо» в РПЛ, Мирра в Индиан-Уэллсе, бой Милохина и хоккей

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android