«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

Сегодня, 15 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой также 57 очков.