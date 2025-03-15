Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 15 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой также 57 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных
Рейтинг
Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android