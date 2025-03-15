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«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 17:00

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков (Азов). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 20 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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