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Расписание матчей Первой лиги 15 марта

Расписание матчей Первой лиги 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в 24-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 15 марта:

  • 12:00 мск. «Уфа» — «Енисей»;
  • 16:00 мск. «Шинник» - «КАМАЗ»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» - «Торпедо» Москва.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 47 очков за 23 матча. На втором месте находится московское «Торпедо», у которого 44 очка. На третьей строчке располагается «Сочи» (41), на четвёртой — новороссийский «Черноморец» (40). В зоне вылета — «Тюмень» (16), владикавказская «Алания» (19) и саратовский «Сокол» (20).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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