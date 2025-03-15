«Манчестер Сити» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 15 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.