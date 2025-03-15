Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 29-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 15 марта, матчем «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» стартует 29-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 29-го тура АПЛ.
15 марта, суббота:
- 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»;
- 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»;
- 18:00 мск. «Ипсвич» — «Ноттингем Форест»;
- 18:00 мск. «Эвертон» — «Вест Хэм»;
- 20:30 мск. «Борнмут» — «Брентфорд».
16 марта, воскресенье:
- 16:30 мск. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»;
- 16:30 мск. «Арсенал» — «Челси»;
- 22:00 мск. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 70 очков за 29 матчей.
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