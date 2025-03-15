Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я упал, и на меня начали орать». Гонду раскрыл подробности скандального матча с «Факелом»

«Я упал, и на меня начали орать». Гонду раскрыл подробности скандального матча с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о скандальном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?
— По моему мнению, игрок «Факела» вёл себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений — всё разобрали на заседании КДК.

Нужно двигаться дальше. Понятно, что всё это не красит футбол. Но мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Игроки «Факела» гримасничали, кричали разные слова». Лусиано Гонду снова тащит «Зенит»
Эксклюзив
«Игроки «Факела» гримасничали, кричали разные слова». Лусиано Гонду снова тащит «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android