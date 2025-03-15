«Я упал, и на меня начали орать». Гонду раскрыл подробности скандального матча с «Факелом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о скандальном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?

— По моему мнению, игрок «Факела» вёл себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений — всё разобрали на заседании КДК.

Нужно двигаться дальше. Понятно, что всё это не красит футбол. Но мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.