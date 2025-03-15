Гвардиола: что Холанд умеет делать на поле, чего я не видел раньше? Я работал с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола упомянул бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, отвечая на вопрос про форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

– Что Холанд на постоянной основе делает на футбольном поле, чего вы не видели в исполнении другого игрока ранее?

– Я работал с Месси, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Испанский специалист занимал должность главного тренера взрослой команды «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. В составе взрослой команды каталонского клуба нападающий сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: