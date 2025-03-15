Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: что Холанд умеет делать на поле, чего я не видел раньше? Я работал с Месси

Гвардиола: что Холанд умеет делать на поле, чего я не видел раньше? Я работал с Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола упомянул бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, отвечая на вопрос про форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

– Что Холанд на постоянной основе делает на футбольном поле, чего вы не видели в исполнении другого игрока ранее?
– Я работал с Месси, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Испанский специалист занимал должность главного тренера взрослой команды «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. В составе взрослой команды каталонского клуба нападающий сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на незасчитанный пенальти Альвареса в матче ЛЧ с «Реалом»

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android