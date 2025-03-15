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Два футболиста «Акрона» вызваны в национальные сборные для участия в отборочных матчах ЧМ

Два футболиста «Акрона» вызваны в национальные сборные для участия в отборочных матчах ЧМ
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Полузащитники тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар и Роберто Фернандес вызваны в свои национальные сборные для участия в международных матчах.

Лончар в составе сборной Черногории будет готовиться к старту отборочного турнира чемпионата мира — 2026. В первых двух матчах черногорцы сыграют со сборными Фарерских островов (22 марта) и Гибралтара (25-го).

Роберто Фернандес вызван в сборную Боливии, которая также проведёт два квалификационных матча на ЧМ-2026. 21 марта боливийцы встретятся со сборной Перу, а 26 марта — с Уругваем.

Перед отправкой в расположение национальных команд игрокам «Акрона» предстоит провести матч 21-го тура РПЛ-2024/2025. В воскресенье, 16 марта, тольяттинский клуб примет московский ЦСКА.

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