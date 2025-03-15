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Анчелотти высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в дерби Мадрида в 1/8 финала ЛЧ

Анчелотти высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в дерби Мадрида в 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации вокруг незасчитанного пенальти нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в очном матче со «сливочными» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Напомним, главный судья встречи Шимон Марциняк не засчитал удар Альвареса с «точки» из-за двойного касания по мячу.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я не заметил ажиотажа [вокруг матча]. Игра закончилась, и мы рады выходу в четвертьфинал. Команда сосредоточена на встрече с «Вильярреалом». Хотим хорошо завершить сезон, а также качественно провести паузу на матчи сборных.

Стоит ли отменить правило двух касаний [при исполнении пенальти]? Понятия не имею, что нужно сделать, но правило есть правило, его нужно соблюдать», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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