Игрок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Аргентины

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду сравнил Российскую Премьер-Лигу и чемпионат Аргентины.

— Насколько сильно изменилась твоя роль на поле по сравнению с аргентинским периодом карьеры? Пришлось ли что-то в себе менять и перестраивать?

— Чемпионаты разные, стиль игры команд отличается. Здесь больше играешь с мячом, в Аргентине приходилось больше прессинговать и акцент делался на физические качества.

«Зенит» — большая европейская команда и клуб, мы всегда стараемся доминировать на поле, играть первым номером. Это другой стиль. Но мне он очень нравится. Главное — приносить пользу команде, за которую играю сейчас.

— Насколько сильно методика работы тренеров в России отличается от Аргентины? Сказывается ли менталитет?

— Считаю, что каждый из нас чувствует, когда он играет хорошо или плохо. Для этого не нужно слов тренера. И так работает в любой стране. Главное — осознать это и продолжить работу.

Когда мне тяжело — а такое бывало — я могу поговорить с партнёрами по команде или с кем-то из тренерского штаба: все в команде и весь персонал открыты к тебе, всегда могу обратиться к ним.

Они видят, когда у тебя какие-то проблемы. И помогают решить, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.