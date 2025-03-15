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Гонду впервые высказался о скандальном удалении Вендела в матче «Зенита» с «Факелом»

Гонду впервые высказался о скандальном удалении Вендела в матче «Зенита» с «Факелом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о ситуации с удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?
— Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой — жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами.

Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.

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