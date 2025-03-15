Гонду впервые высказался о скандальном удалении Вендела в матче «Зенита» с «Факелом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о ситуации с удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?

— Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой — жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами.

Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.