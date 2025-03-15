«Матч, который нельзя пропустить». Сборная России анонсировала игру с Гренадой

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале анонсировала товарищеский матч с Гренадой, который состоится 19 марта.

«Матч, который нельзя пропустить.

19 марта сборная России сыграет с Гренадой в Москве, где Артём Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Приходите на стадион «Динамо», чтобы стать свидетелями истории!» — написано в телеграм-канале сборной России.

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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