Тухель объяснил, почему не вызвал Джека Грилиша в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал отсутствие нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша в составе национальной команды на мартовские матчи с Албанией и Латвией в рамках отбора к чемпионату мира — 2026.

«Я люблю Джека, люблю в нём всё. Я люблю его личность, я люблю его качества. Парень смелый, он может выдержать давление трибун, он не боится свистков, когда он на поле, это не влияет на него, а если и влияет, то только в лучшую сторону.

Значит ли это, что он тот игрок, который должен быть в сборной? Да, на 100%. Но в последнее время у него просто нет ритма, и он сам, и я на 100% согласны с этим. Он сказал: «Послушай, Томас, я не игрок, который выходит на замену. Мне так трудно влиять на ход матча со скамейки запасных, а потом снова сидеть на скамейке, а через две недели снова выходить на поле».

Чем больше он играет, тем лучше становится, и тогда он превращается в настоящую машину. И у него, конечно, есть характер, благодаря которому он может быть связующим звеном в команде. Но это также накладывает ответственность за пределами поля, и, конечно, не идеально, что он появляется в газетах и на публике.

Вы, СМИ, рады писать об этом, рады выносить это на публику. У каждого, не только у вас, есть телефон. Ребята – известные и публичные личности. Такое иногда случается и со всеми может произойти. Это не идеально, мы хотим, чтобы он был более спокойным. Никто не хочет такого, но это не было причиной, по которой его не вызвали. Это была спортивная причина… у Энтони Гордона просто больше ритма, больше минут, больше интенсивности, а Маркуса [Рашфорда] мы обсуждали [ранее]. Так что эти два игрока были выбраны вместо него», — приводит слова Тухеля Standard.

29-летний Грилиш провёл за сборную Англии 39 матчей и забил четыре гола. В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы — 2020.