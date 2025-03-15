Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель объяснил, почему не вызвал Джека Грилиша в сборную Англии

Тухель объяснил, почему не вызвал Джека Грилиша в сборную Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал отсутствие нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша в составе национальной команды на мартовские матчи с Албанией и Латвией в рамках отбора к чемпионату мира — 2026.

«Я люблю Джека, люблю в нём всё. Я люблю его личность, я люблю его качества. Парень смелый, он может выдержать давление трибун, он не боится свистков, когда он на поле, это не влияет на него, а если и влияет, то только в лучшую сторону.

Значит ли это, что он тот игрок, который должен быть в сборной? Да, на 100%. Но в последнее время у него просто нет ритма, и он сам, и я на 100% согласны с этим. Он сказал: «Послушай, Томас, я не игрок, который выходит на замену. Мне так трудно влиять на ход матча со скамейки запасных, а потом снова сидеть на скамейке, а через две недели снова выходить на поле».

Чем больше он играет, тем лучше становится, и тогда он превращается в настоящую машину. И у него, конечно, есть характер, благодаря которому он может быть связующим звеном в команде. Но это также накладывает ответственность за пределами поля, и, конечно, не идеально, что он появляется в газетах и на публике.

Вы, СМИ, рады писать об этом, рады выносить это на публику. У каждого, не только у вас, есть телефон. Ребята – известные и публичные личности. Такое иногда случается и со всеми может произойти. Это не идеально, мы хотим, чтобы он был более спокойным. Никто не хочет такого, но это не было причиной, по которой его не вызвали. Это была спортивная причина… у Энтони Гордона просто больше ритма, больше минут, больше интенсивности, а Маркуса [Рашфорда] мы обсуждали [ранее]. Так что эти два игрока были выбраны вместо него», — приводит слова Тухеля Standard.

29-летний Грилиш провёл за сборную Англии 39 матчей и забил четыре гола. В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы — 2020.

Материалы по теме
Томас Тухель объяснил, почему включил Рашфорда в состав сборной Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android