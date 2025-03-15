Деменко: «Краснодару» важно обыграть «Ростов», «Зенит» и «Спартак» играют друг с другом

Бывший полузащитник ряда российских клубов Максим Деменко высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Ростов» на своём поле примет «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 17:00 мск.

«Если брать кубковую игру с «Ахматом», «Краснодар» нельзя назвать явным фаворитом в матче с «Ростовом». Будет очень сложный и боевой матч, ведь это южное дерби, к тому же ростовчане показывают неплохую игру — все футболисты бьются и мотивированы. В таких играх очень важен первый забитый мяч. Единственный плюс, что «Краснодару» не надо далеко ехать до стадиона «Ростова», ведь не будет проблем с логистикой.

Но «быкам» очень важно выиграть в этой встрече, ведь «Зенит» и «Спартак» играют друг с другом, и кто-то потеряет очки. Это подсознательно понимают тренерский штаб и футболисты. Поэтому мотивация будет запредельной. «Краснодар» при хорошем раскладе оторвётся от «Спартака» на шесть очков, а от «Зенита» — на три», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.